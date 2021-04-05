Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak maksadıyla Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek, Havran, Karesi, Manyas ve Savaştepe ilçelerinde 2-4 Nisan 2021 tarihlerinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında çeşitli suçlardan aranan 22 şahsı yakalarken, 3 ruhsatsız av tüfeği, 3 kuru sıkı tabanca ve bu silahlara ait 11 fişek ele geçirildi.