Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak maksadıyla Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek, Havran, Karesi, Manyas ve Savaştepe ilçelerinde 2-4 Nisan 2021 tarihlerinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında çeşitli suçlardan aranan 22 şahsı yakalarken, 3 ruhsatsız av tüfeği, 3 kuru sıkı tabanca ve bu silahlara ait 11 fişek ele geçirildi.
Balıkesir'de jandarma 22 aranan şahsı yakaladı
05.04.2021 - 20:41 | Son Güncelleme: 05.04.2021 - 20:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 22 şahsı yakalarken, 6 ateşli silah ve bu silahlara ait 11 fişek ele geçirdi.
Etiketler : Balıkesir,
780166 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/780166.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER