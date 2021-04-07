Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir Torbalı’ya bağlı Çapak Mahallesi’nde bulunan bir depoda kaçak göçmenlerin saklandığı yönünde Jandarma’ya ihbar yapıldı. Dün sabah adrese giden ekipler, depodaki üç konteynerin içini açtı, karşılarına bisküvi kolileri çıktı. Kolileri tek tek kaldıran ekipler, göçmenler ile karşılaştı. Irak, İran, Suriye ve Afganistan uyruklu oldukları belirlenen 91 mülteci, bitkin hâlde bulundu. Bu esnada içlerinden biri koşarak kaçtı. Diğerleri ise sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü. Aralarında çocukların da olduğu göçmenlerin bir gündür konteynerlerin içinde olduğu belirtildi. Öte yandan deponun önceki gün kiralandığı öğrenildi. Nakliye firması yetkilileri ise kolileri önceki gün yüklediklerini ancak içine göçmenleri kimin koyduğunu bilmediklerini söyledi. Konteynerin tırla İzmir Limanı’na götürüldükten sonra gemi ile İtalya’ya doğru yola çıkacağı aktarıldı.