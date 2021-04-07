Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Karabük’te yağışların Perşembe günü kentin kuzeybatı kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde, Cuma ve Cumartesi gününden itibaren ise iç kesimlerinde kar şeklinde beklendiği bildirildi. Açıklamanın devamında, “Rüzgarın Cuma ve Cumartesi günleri ilimizde kuvvetli rüzgar saate 30-50 kilometre şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının; Cuma gününden itibaren, ilimizde hissedilir 6-12 derecede azalarak önümüzdeki hafta başına kadar mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor. Soğuk ve yağışlı havanın sebep olabileceği yer yer kuvvetli sağanak ve kar yağışları, buzlanma ve don olayı ile kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.