Alınan bilgiye göre, Kızılcahamam'da kasap esnafının iş yerlerinin bulunduğu Kasaplar Çarşısı'nda gece saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çarşıda bulunan çok sayıda dükkan yanarken, alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangında iş yerleri kullanılamaz hale geldi.
Başkent'te yangın
08.04.2021 - 08:47 | Son Güncelleme: 08.04.2021 - 08:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan Kasaplar Çarşısı'nda gece saatlerinde yangın çıktı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Ankara,yangın,
780860 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/780860.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER