Edirne'nin Lalapaşa ilçesinin Bulgaristan'a sınır köylerinde başlayan sağanak yerini kara bıraktı. Yağan karla birlikte her yer beyaza büründü. Meteoroloji verilerine göre kar yağışının zaman zaman etkili olacağı ve soğuk hava dalgasının Trakya Bölgesi'nde cumartesi gününe kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.
Beklenen kar Balkanlar'dan ülkeye giriş yaptı
08.04.2021 - 09:47 | Son Güncelleme: 08.04.2021 - 09:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Edirne'nin Lalapaşa ilçesinin Bulgaristan'a sınır köylerinde beklenen kar yağışı başladı.
Etiketler : edirne,lapseki,kar,
780876 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/780876.aspx
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