Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'da yer yer gök gürültülü sağanak ile birlikte İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Bilecik ve Bursa çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz ile Samsun ve Ordu çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, İç Anadolu'nun güneyi ile Yozgat ve Kırşehir çevrelerinde yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. İç kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yüksek ve dik yamaçlarında kar örtüsünün yüksek olduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının güney ve doğu kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı, kuzeybatı kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Ege, İç Anadolu'nun batısı ile Doğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli (40-70 km/sa), Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun güneyinde çok kuvvetli ve fırtına (50-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu, kuzey ve doğusu aralıklı hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı 6

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı 11

İzmir: Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu 15

Adana: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 17

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, doğu ilçeleri yer yer sağanak yağışlı 17

Samsun: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 8

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 10

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 14

Diyarbakır: Parçalı, zamanla çok bulutlu 22