Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteorolojinin İç Anadolu Bölgesinde fırtına uyarısının ardından gece saatlerinde etkili olan karla karışık yağmur sabah saatlerinde Aksaray'ı çevre illere bağlayan karayollarında buzlanmaya neden oldu. Öğle saatlerinden itibaren etkili olan fırtına ise Aksaray'ı Konya, Nevşehir ve Adana'ya bağlayan karayollarında olumsuzluklara neden oldu. Karayolunda seyreden araçlar fırtına ve yağışlar için yol kenarlarına yerleştirilen uyarı levhalarını takip ederek seyrederken, fırtına nedeniyle yol üzerinde kar tozları oluştu. Şiddetli rüzgar dinlenme tesisine ait yol kenarına konuşlanmış reklam tabelasını devirdi. Tabelanın yolun yaklaşık 10 metre uzağında tarla içerisinde yer alması trafik açısından tehlikeyi önledi. Karayolları ekipleri ara ara karayolları üzerinde devriyeler atarak olası kazaların önlenmesi için durum tespiti yapıyor.