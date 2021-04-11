Edinilen bilgiye göre, Kavaklıdere Derebağ Mahallesi Eriklibelen mevkiinde traktörüne sardığı odunları taşıyan Ali Arslan, ormanlık alanda seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kaza sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilirken, olay yerine itfaiye, 112 acil sağlık ekibi ve jandarma ekipleri yönlendirildi.
Kazada traktör altında kalan Ali Arslan kazada hayatını kaybetti.
Traktör altında kalarak hayatını kaybetti
11.04.2021 - 12:43 | Son Güncelleme: 11.04.2021 - 12:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Muğla’nın Kavaklıdere ilçesinde meydana gelen kazada traktör altında kalan vatandaş hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Kavaklıdere Derebağ Mahallesi Eriklibelen mevkiinde traktörüne sardığı odunları taşıyan Ali Arslan, ormanlık alanda seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kaza sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilirken, olay yerine itfaiye, 112 acil sağlık ekibi ve jandarma ekipleri yönlendirildi.
Etiketler : traktör,kaza,
781739 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/781739.aspx
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