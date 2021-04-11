Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Kavaklıdere Derebağ Mahallesi Eriklibelen mevkiinde traktörüne sardığı odunları taşıyan Ali Arslan, ormanlık alanda seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kaza sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilirken, olay yerine itfaiye, 112 acil sağlık ekibi ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Kazada traktör altında kalan Ali Arslan kazada hayatını kaybetti.