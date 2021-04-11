Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesine bağlı Yunusemre kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ertuğrul K. idaresindeki 16 ADP 235 plakalı kamyonet, motosikletli polis ile çarpıştı. Çarpışma sonucu polis memuru Kayhan K., savruldu. Savrulma sonucu polis memuru yaralanırken, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı polis memuru, Şevket Yılmaz Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.