Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Raşid Ağzıkara

Emîr Timur, Buhârâ’ya gitmek üzere yola çıktığında Türkistan’a uğrar. Ahmed Yesevî hazretleri rüyasında ona şöyle seslenir; “Ey yiğit’ Buhârâ’ya çabuk git! İnşâallah orada sana fetih nasîb olur. Senin başından çok hâdiseler geçse gerek. Zâten oradaki insanlar da senin gelmeni bekliyorlar.” Emîr Timur bu müjdeye çok sevinir ve ertesi gün kabri üzerine büyük bir türbe yaptırır. Ahmed Yesevî hazretlerinin yetiştirdiği talebelerin her biri bir memlekete giderek, İslâmiyeti doğru olarak öğretip yayar. Anadolu’nun Türklere yurt olması için büyük gayret gösterirler. Alparslan’ın Malazgirt zaferi, Anadolu’nun Müslüman Türklere yurt olması daha önceden hazırlanmış olur. Ahmed Yesevî hazretleri buyurdu ki: “Çeşitli günahlar sebebiyle, paslanmış bir hâl alan gönüller için çâre şudur ki, Allahü teâlâya çok tövbe, istiğfar etmeli. Her zaman Allahü teâlâyı düşünmeli, O’nun râzı olduğu, beğendiği işleri yapmalı, hiçbir zaman O’ndan gâfil olmamalıdır.” “Malının çokluğu dillere destan olan Karun bile, malının hayrını, fâidesini göremedi. Nihâyet toprak altında yok olup gitti.”