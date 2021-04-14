Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çiftçiye destek olmak amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından alımı yapılan soğan ve patatesler, ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz olarak dağıtılmaya başlandı. Sincan Belediyesi, ilçede bulunan ihtiyaç sahibi her haneye 10 kilo kuru soğan ve 20 kilo patates dağıtarak vatandaşlara yardımda bulundu.

Toplamda 1 milyon 250 bin ton patates ve 300 bin ton soğan, ülke genelinde Ramazan'da hibe olarak ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.