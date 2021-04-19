Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hindistan’ın Mumbai kentindeki tren istasyonunda raylara düşen çocuk yürekleri ağızlara getirdi. Vangani tren istasyonunda yaşanan olayda, annesi ile istasyonda yürüyen bir çocuk dengesini kaybederek raylara düştü. Annesi yaşadığı panikle çocuğunun düşüşünü izlerken, anne ve çocuğun imdadına istasyon çalışanları yetişti. Hızla koşarak olay yerine gelen bir istasyon çalışanı, hızla yaklaşan trene rağmen çocuğunu düştüğü yerden kurtardı.