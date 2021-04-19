Hindistan’ın Mumbai kentindeki tren istasyonunda raylara düşen çocuk yürekleri ağızlara getirdi. Vangani tren istasyonunda yaşanan olayda, annesi ile istasyonda yürüyen bir çocuk dengesini kaybederek raylara düştü. Annesi yaşadığı panikle çocuğunun düşüşünü izlerken, anne ve çocuğun imdadına istasyon çalışanları yetişti. Hızla koşarak olay yerine gelen bir istasyon çalışanı, hızla yaklaşan trene rağmen çocuğunu düştüğü yerden kurtardı.
Raylara düşen çocuğu son anda kurtardı
19.04.2021 - 15:30 | Son Güncelleme: 19.04.2021 - 15:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hindistan’da tren raylarına düşen çocuğu son anda istasyon çalışanı kurtardı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Hindistan,
783931 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/783931.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER