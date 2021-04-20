Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yargıtay 2. Hukuk dairesi, eşine ‘Salak mısın, sen erkek misin, bana karışamazsın’ diyen kadına nafaka verilmeyeceğine karar verdi. Bir süredir geçimsizlik yaşayan genç çift, karşılıklı boşanma davası açtı. Koca eşinin kendisine de; “Sen kimsin, bana karışamazsın, sen salak mısın, sen erkek misin” şeklinde mesaj attığı gerekçesi ile kadının tam kusurlu olduğunu öne sürdü. Mahkeme, erkeğin davasının kabulüne kadının davasının reddine karar verdi. Kadının temyiz müracaatını değerlendiren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, kararını bozdu. Yeniden yapılan yargılamada mahkeme, tarafların karşılıklı boşanma davalarının kabulüne karar verdi, kadın yararına yoksulluk nafakasına hükmetti. Kararı bu defa erkek temyiz etti. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, kadının daha kusurlu olduğuna hükmetti. Yargıtay kararında şöyle denildi: “Kesinleşen kusurlu davranışlara göre evlilik birliğinin temelinden sarsılmasında kadın ağır kusurludur. Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak şartıyla geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir. Boşanmaya sebep olan olaylarda ağır kusurlu eş lehine yoksulluk nafakasına hükmedilemez.” Yargıtay, yerel mahkemenin kararını bozdu.