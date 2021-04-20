Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile İstanbul’daki 1’inci Ordu Komutanlığını ziyaret etti.

Bakan Akar 1’inci Ordu Komutanlığındaki incelemelerin ardından beraberindeki TSK Komuta Kademesi ile vefat eden 19’uncu Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Mustafa Necdet Üruğ’un Üsküdar’daki Büyük Selimiye Camisi’nde cenaze törenine katıldı. Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi, merhum Üruğ’un ailesine taziye dileklerini iletti. Cenaze namazının ardından merhum Orgeneral Mustafa Necdet Üruğ, Ortaköy Mezarlığı’nda toprağa verildi.