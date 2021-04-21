Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türk Veteriner Hekimleri Birliği arasında imzalanan protokol sonucunda sahipli kedi, köpek ve gelinciklere mikroçip takma zorunluluğu getirildi. Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre köpeklere 2021 yılı, kedi ve gelinciklere ise 2022 yılı sonuna kadar mikroçip takılması mecburi olacak. Bu uygulamayla beraber hayvanların sokağa atılmasının önüne geçilmesi, çalınan hayvanların rahatlıkla bulunabilmesi ve hayvan hastalıklarının kontrol altına alınması hedefleniyor. Konuyla ilgili hazırlıkların tamamlandığını belirten Eskişehir Bilecik Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mehmet Kızılinler, Eskişehir ve Bilecik’te yaşayan serbest veteriner hekimlere de kimliklendirme yetkisi verildiğini söyledi. Mikroçip uygulamasının zorunlu olduğunu hatırlatan Kızılinler, köpek sahiplerinin 2021 yılı sonuna kadar gerekli işlemleri yaptırması gerektiğini vurguladı.

“Köpeklerin sokağa atılmasının önüne geçilecek”

Mikroçip uygulamasının faydalarından bahseden Kızılinler, hayvanların kaybolması durumunda kolaylıkla bulunabileceğini belirtti. Mikroçiple beraber evcil hayvanların sokağa atılmasının da önüne geçileceğini söyleyen Kızılinler, “Tarım Bakanlığı ve merkez birliği arasında bir protokol imzalandı. Bu protokol çerçevesinde Tarım Bakanlığıyla beraber serbest veteriner klinikleri köpeklerin çip ve kimlik işlemlerinde görev yapacak. Biz de Bilecik Tarım İl Müdürlüğü ve Eskişehir Tarım İl Müdürlüğüyle protokollerimizi imzaladık. Eskişehir ve Bilecik illerinde yaşayan hayvan sahipleri köpeklerini veteriner kliniklerine getirecekler ve köpeğin iki ön kol kemiklerinin arasına çip takılacak. Bu çipe bağlı pasaport düzenlenip hayvan sahibine verilecek. Böylelikle köpeklerle alakalı kayıp probleminin önüne geçilmiş olacak. Hem insanların kendi köpeklerinin kaybolması durumunda tekrar bulunmasına fayda sağlayacak hem de köpeklerin sokağa atılmasının önüne geçilecek. Bu uygulamayı 2021 yılı sonuna kadar yapmak mecburi” şeklinde konuştu.

“75 TL ücreti var”

Yıl sonuna kadar köpeklerine mikroçip taktırmayan hayvan sahiplerine para cezası uygulanacağını söyleyen Mehmet Kızılinler, şunları aktardı:

“75 TL ücreti var. Bugüne kadar 225 TL’ye yapılıyordu. Şimdi neredeyse üçte bir fiyatına yapılacak. Tarım Bakanlığı ve merkez birliğimizin çip konusunda çok ciddi destekleri var. Böyle bir maliyet düşüklüğünün asıl sebebi budur. Yaptırmayanlara ise 10 bin TL’nin üzerinde bir para cezası var. Aslında cezası bir tarafa hayvanların kimliklendirilmesi hem aidiyet açısından hem de sokak hayvanlarının artışının önlenmesi için çok önemli.”

“Sorumluluğun insanlara tam yüklenmesi açısından faydalı bir durum”

Mikroçip uygulamasının canlılar açısından faydalı olacağını belirten evcil hayvan sahibi Mazlum Sevim, “Canlılar için çok güzel bir şey. Türkiye’de hayvanlar biraz zarar görmekte. Çip olayında da fizikselin dışında başka bir yöntem bulunabilirse daha iyi olabileceğini düşünüyorum. Kaybolduğu zaman bulabilmek ve sorumluluğun insanlara tam yüklenmesi açısından faydalı bir durum olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.



Köpek hırsızlığının önlenmesi anlamında güzel bir adım atıldığını aktaran hayvansever Selahattin Dağdeviren ise, “Bazı insanlar güzel köpek gördükleri zaman çalıyor. Böyle bir piyasa var. Bunun için çok güzel olacağını düşünüyorum” dedi.