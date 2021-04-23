Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık uzmanları, koronavirüsten kurtulmanın en büyük silahlarından birinin aşı olduğunu savunuyor. Bu sebeple birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de aşılama çalışmaları hızla sürüyor. Ancak bazı kişiler “Genlerimizle oynanacak, sağlımızı, DNA’mızı bozacak” şüphesiyle aşı yaptırmaktan kaçınıyor. Antalya İl Sağlık Müdürlüğü de bu evhamları gidermek için aşı ikna timi kurdu. 35 kişiden oluşan tim, sırası geldiği hâlde aşı olmayan vatandaşları ikna etmeye çalışıyor, randevu almayı beceremeyenlere yardımcı oluyor. Bu doğrultuda tim, 73 yaşındaki Şaban Ertekin’i ikna edip aşı olmasını sağladı. Ertekin “Aşının yan etkilerinden korkuyordum. Arkadaşlar sayesinde ikna oldum ve 15 dakika sonra evime ekip geldi, aşımı yaptı” dedi. Görevlilerden Salih Yapan da “Henüz aşı olmamış kişileri sistemden bulup ikna etmek için evlerine kadar gidiyoruz. Genellikle sosyal medyadan duyulan şeyler insanları korkutuyor. Ayrıca ‘BioNTech mi, Sinovac mı?’ daha iyi karşılaştırması da kafalarda soru işareti oluşturuyor” diye konuştu. İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Cenker Ateş ise “Aşı bizim için çok önemli. Pandemi döneminin anahtarlarından birisi. Bu yüzden vatandaşlarımızın aşı olmasını çok istiyoruz” ifadelerini kullandı.