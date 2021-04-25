Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süleymanpaşa Belediyesi, hem Ramazan geleneklerini yaşatmak, hem de salgın döneminde ekonomik olarak zor günler geçiren yerel müzisyenlere destek olmak amacıyla Sahur Bandosu ve Mehter Takımı organize etti. Ramazan Ayı boyunca ilçenin farklı mahallelerinde, Süleymanpaşa’da yaşayan 120’den fazla müzisyenden oluşturulan Sahur Bandosu ve Mehter Takımı, sokak sokak dolaşarak vatandaşları sahura kaldırıyor.

Bu gece şehrin Çınarlı Mahallesinde sahur için ellerindeki davullar ve enstrümanlarla caddeye giren 120 kişilik sahur bandosu sokakları gümbür gümbür inleterek, Ramazan Kültürünü sahur bandosu ile yaşattı. Sokakta sahur bandosu olduğunu gören kimi vatandaşlar ellerine cep telefonunu alarak bando ordusunu kameralara kayıt ederken, bazı vatandaşlarda olanları ilgiyle izledi.

Ramazan kültürü bando ordusuyla yaşatılıyor

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, “Roman kardeşlerimizle birlikte, vatandaşlarımızı hem bando eşliğinde hem de mehteran eşliğinde Ramazan’ın belirli günlerinde organizasyon yapıyoruz. Hem de kültürümüzü yaşatmaya çalışıyoruz. Geçtiğimiz sene de buna benzer bir çalışma yaptık. Eskiden bütün sokaklarımızda davulcularımız gezerdi. Ama şehir büyüdü. Bütün sokakların her birine davulcunun girme şansı yok. En azından biz bu kültürün yaşamasıyla alakalı Ramazanın belirli günlerinde hem bando eşliğinde hem de mehteran ekibimizle şehirde bir atmosfer oluşturmaya çalışıyoruz. Yaklaşık 120 tane kardeşimiz bu etkinliklerde yer alıyor. Pandemi şartlarında onlarda bir gelir elde etmiş oluyor. Kaymakamlığımızla birlikte bu işi organize ediyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. O kültürün yaşaması lazım. Ramazan Ayının buram buram davulcular, mehteran bence güzel bir renk katıyor."