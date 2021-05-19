Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Boşanma aşamasındaki S.Ç. ile M.Ç. arasında dava sonrasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesiyle ve aile bireylerinin dahil olması ile tartışmalar bir anda kavgaya dönüştü. Kavgada tekmeler, tokatlar havada uçuştu. Kadına şiddet anları, sokak üzerindeki bir kişi tarafından anbean kaydedildi. Olayın ardından 3 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

VALİDEN AÇIKLAMA GELDİ

Olayla ilgili Çankırı Valisi Abdullah Ayaz sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "Bugün sosyal medyada yer alan kadına şiddet görüntülerinde, şiddet uyguladığı görülen şahıslar gözaltına alınmış olup adli süreç hassasiyetle devam etmektedir. Yaralı vatandaşlarımızın genel durumları iyi olup gelişmelerle ilgili detaylı açıklama bilahare yapılacaktır" ifadelerine yer verdi.