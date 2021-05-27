Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bugün saat 02.20 sıralarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen bulunduğuna yönelik bilgi edindi.
10 düzensiz göçmen kurtarıldı
Görevlendirilen 2 Sahil Güvenlik botu tarafından, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 10 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Karaya çıkartılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
7 FETÖ'cü Yunanistan'a kaçarken yakalandı FETÖ'cü hainlere yönelik operasyonlar durmaksızın sürüyor. Son olarak 7 örgüt üyesi ülkeden kararken yakayı ele verdi.
Ölüme sürüklenen 21 düzensiz göçmen kurtarıldı Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 21 düzensiz göçmen, İzmir’in Dikili ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.