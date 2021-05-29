Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni Mahalle Anadolu Bulvarı’nda meydana gelen olayda H.D (44), yeğeni B.D.’nin (20) evinin önüne gelerek bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Önce amca yaraladı

H.D., yanında bulundurduğu bıçakla yeğenini elinden ve karın bölgesinden yaraladı.



Yeğen av tüfeği ile öldürdü

B.D. ise evine girip av tüfeği ile pencereden amcasına doğru ateş etti. Göğüs bölgesine saçmaların isabet ettiği amca da yaralandı.



Yeğen tutuklandı

Yaşanan olay sonrası gözaltına alınan B.D. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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