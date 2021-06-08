İzmir'de güvenlik güçleri, 31 Mayıs ila 6 Haziran tarihlerinde kaçakçılara yönelik 13 operasyon gerçekleştirdi. Polisler, operasyonlarda yaklaşık 3 milyon lira değerinde kaçak ürün ele geçirdi. Ekipler, şu ürünlere el koydu:
27.400 doldurulmuş makaron, 118 bin makaron, 98 paket kaçak sigara, 148 kilogram tütün, 150 puro, 32 şişe sahte içki, 15 litre etil alkol, 581 kaçak alkol malzemeleri, 7 sikke, 144 elektronik emtia, 16 bin 600 litre akaryakıt, 876 muhtelif emtia.
Öte yandan ekipler, 16 şüpheli hakkında işlem yaptı.
Kaçak cep telefonlarını peynir tenekesine saklamışlar Adana'da düzenlenen operasyonda 15 tanesi peynir tenekesi içerisinde toplamda 53 kaçak cep telefonuna el konulodu.
Lüks otomobil kaçakçılığı operasyonu: 24 araç ele geçirildi İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen lüks otomobil kaçakçılığı operasyonunda, çeşitli marka ve modelde 24 lüks araca el konuldu.