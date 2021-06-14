Yeşilyurt ile Sulusaray ilçelerine akşam saatlerinde aniden dolu bastırdı. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ile sürücüler, zor anlar yaşadı. Bazı kişiler, dükkanların tentelerinin altına girerek kendisini korumaya çalıştı. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu, tarım arazileri ile meyve bahçelerine zarar verdi. İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri zararın tespiti için çalışma başlattı.
İstanbul'u sağanak ve dolu vurdu Meteoroloji son dakika haberi: İstanbul'da aniden bastıran gök gürültülü sağanak ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi. Açıklamada "Sel, yıldırım, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" uyarısında bulundu.
Yağmur duaları kabul oldu, dolu yağdı Ardahan'da uzun süredir yaşanan kuraklığın ardından dolu ve sağanak yağış meydana geldi.
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Tokat'a ceviz gibi dolu yağdı
Tokat'ta dolu yağdı. Dolunun boyutu görenleri şaşırttı.
Yeşilyurt ile Sulusaray ilçelerine akşam saatlerinde aniden dolu bastırdı. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ile sürücüler, zor anlar yaşadı. Bazı kişiler, dükkanların tentelerinin altına girerek kendisini korumaya çalıştı. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu, tarım arazileri ile meyve bahçelerine zarar verdi. İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri zararın tespiti için çalışma başlattı.
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