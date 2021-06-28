Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kahramanmaraş-Adana karayolunun 5. kilometresinde bulunan bir tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerinelay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 16 araç ve 40 itfaiye erinin 2 saatlik çalışması sonucu yangın başka bölümlere sıçramadan söndürüldü.

Depo bölümünde çıkan yangın fabrikada hasara neden oldu. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangın çıktı, evine ulaşmasın diye ateşe dönüp ezan okudu Denizli'de ormanlık alanda başlayan yangının yerleşim yerlerine doğru ilerlemeye başlamasıyla, evinin yanmasından endişe eden adam, eteşe dönüp ezan okudu.

3 mahallede yangın çıktı: 55 dönüm alan kül oldu Antalya'da 3 mahallede çıkan yangında 55 dönüm alanın yanarak küle döndüğü öğrenildi.