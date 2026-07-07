ABD'nin doğu kesimlerini etkisi altına alan şiddetli yağışlar, New Jersey ve Kentucky başta olmak üzere birçok bölgede hayatı felç etti. New Jersey'de aşırı yağış sebebiyle bir marketin çatısı çökerken, o anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

ABD’yi etkisi altına alan şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. ABD’li yetkililer tarafından yapılan açıklamalara göre, New Jersey eyaletindeki Ocean Township bölgesinde etkili olan yoğun yağışlar, BJ’s Wholesale Club zincirine ait bir mağazanın çatısında kısmi çökmeye neden oldu. Çökme sırasında mağazanın içinde bulunan müşteriler büyük panik yaşarken, bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

ABD’yi sel vurdu, marketin çatısı çöktü! Müşteriler neye uğradığını şaşırdı, molozların altında kaldılar

İKİ KİŞİ MOLOZ PARÇALARININ ALTINDA KALDI

Yetkililer, olay anında mağazada 27 kişinin bulunduğunu açıkladı. Çatının çökmesiyle birlikte içeriye moloz parçaları düştüğü, iki kişinin kısa süreliğine enkaz altında kaldığı ancak kendi imkanlarıyla kurtularak binadan çıktığı bildirildi. Olayda herhangi bir yaralanmanın meydana gelmediği belirtildi.

ABD’yi sel vurdu, marketin çatısı çöktü! Müşteriler neye uğradığını şaşırdı, molozların altında kaldılar

Şiddetli yağışların etkisi yalnızca New Jersey ile sınırlı kalmadı. Orta Atlantik ve Kuzeydoğu bölgelerinde 60 milyondan fazla kişi sel uyarıları kapsamında bulunurken, bazı yerleşim noktalarında son 24 saatte 7,5 santimetrenin üzerinde yağış kaydedildi.

ABD’yi sel vurdu, marketin çatısı çöktü! Müşteriler neye uğradığını şaşırdı, molozların altında kaldılar

CAN KAYIPLARI VAR

Kentucky eyaletinde ise aşırı yağışların neden olduğu seller can kayıplarına yol açtı. Kentucky Valisi Andy Beshear, Madison ve Jackson bölgelerinde meydana gelen sellerde 4 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Eyalette çok sayıda yolun ulaşıma kapandığı, bazı bölgelerde arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

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