Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, ilçeye bağlı Gülüç beldesinde bulunan bir otelde meydana geldi. Otelde bulunan çok sayıda vatandaş, yedikleri yemekten zehirlendi.

MİDE BULANTISI ŞİKAYETİYLE HASTANEYE KALDIRILDILAR

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine, olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Mide bulantısı ve kusma şikayeti olan vatandaşlar çeşitli hastanelere sevk edildi. Bazı vatandaşlar ise özel araçları ile hastanelere ulaştı. Hastaneye kaldırılan vatandaşların tedavileri sürüyor. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Düğünde tavuklu pilav yiyen 8 kişi hastanelik oldu Zonguldak’ta katıldıkları düğünde tavuklu pilavdan yiyen 8 kişi düğün sonrası hastanelik oldu. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Sabah şebeke suyu içtiler, akşam hastanelere koştular İzmir’de dün sabah saatlerinden itibaren musluklardan akan yoğun kokulu şebeke suyundan dolayı vatandaşlar adeta isyan etti. Çocuklarının şebeke suyu içmesinin ardından rahatsızlandığı gerekçesiyle akşam saatlerinde çok sayıda vatandaş hastaneye akın etti.