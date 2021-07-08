Amasya’da köyde yaşlı kadının eşeğinin üstünde seslendirdiği şiirle aşılama ekiplerine moral verdi. Merkeze bağlı Avşar köyünde yaşayan Hatice Partal’ın köye gelen aşı ekiplerine kendi yazdığı ‘Bayrak’ şiirini okuduğu anlar Amasya İl Sağlık Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından paylaşıldı.
O anlar “Aşılama çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Mobil ekibimiz sahada yerinde aşı uygulaması için gittiği Avşar köyünde ekibimizi karşılayan teyzemiz Bayrak şiirini okudu. Daha sonra da aşısını yaptırdı. Koronavirüsü el birliğiyle mücadele ederek yeneceğiz” ifadeleriyle takipçilere aktarıldı.
Şiirini seslendirdikten sonra eşeğinin üstündeyken aşısı vurulan yaşlı kadın sağlık ekiplerine teşekkür etti.
Türkiye'de iki doz aşı yaptıranlar 10 milyonu aştı Sağlık Bakanlığının "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu"nda yer alan anlık verilere göre, saat 10.30 itibarıyla 14 milyon 352 bin 956 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının birinci dozu uygulanırken, 10 milyon 680 kişinin ikinci dozları da tamamlandı.
Bakan Koca: Aşı yaptıranların sayısı 3,5 milyonu geçti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ana kadar Covid-19 aşısı yapılanların sayısının 3,5 milyonu geçtiğini açıkladı.
Eşeğinin üstündeyken aşısı vuruldu! Aşı ekiplerine moral şiiri okudu
Amasya’da aşılama ekipleri gittikleri köyde yaşlı kadının eşeğinin üstünde seslendirdiği şiirle moral buldu. Eşeğinin üstündeyken aşısı vurulan kadın sağlık ekiplerine teşekkür etti.
Amasya’da köyde yaşlı kadının eşeğinin üstünde seslendirdiği şiirle aşılama ekiplerine moral verdi. Merkeze bağlı Avşar köyünde yaşayan Hatice Partal’ın köye gelen aşı ekiplerine kendi yazdığı ‘Bayrak’ şiirini okuduğu anlar Amasya İl Sağlık Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından paylaşıldı.
Etiketler : eşek,aşı,