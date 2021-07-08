Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sakarya genelinde etkili olan sağanak yağış ve fırtına sonrası Karasu sahili de nasibini aldı. Şiddetli rüzgar ve etkili olan yağış sonrası Sakarya Nehri’nde devrilen tomruk, irili ufaklı ağaç ve dal parçaları Karadeniz’e kadar sürüklendi. Karasu’nun yaklaşık 8 kilometrelik şeridi olan Yeni Mahalle ve Küçükboğaz arasında dal parçaları, tomruk ve çöpler, karaya vurdu.

VATANDAŞ FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

Tatilciler, ağaç ve kütüklerin arasında denize girerken, karaya vuran dev boyutta ağaçların başında hatıra fotoğrafı da çektirmeyi ihmal etmedi. Karaya vuran ağaç ve dal parçalarını bir yandan vatandaşlar toplarken diğer taraftan da Karasu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerce büyük parçaların bulundukları yerden kaldırılması bekleniyor.

Kendisinden haber alınamayan yaşlı adam Sakarya Nehrinde ölü bulundu Sakarya’nın Geyve ilçesinde kendisinden yaklaşık 2 gündür haber alınamayan özel gereksinimli 70 yaşındaki adamın cansız bedeni Sakarya Nehri kenarında bulundu.

Sağanak, sel, hortum... Uzmanlardan korkutan uyarı Son on gündür etkili olan aşırı sıcaklar sonrasında başlayan sağanak yağış İstanbul, Edirne ve Bursa'da baskınlara yol açarken Bartın ve Ankara'da ise hortum görüldü. Mevsim normallerinin dışına çıkan hava olayları korkuturken uzmanlar bu yaz sel baskınları ile sık sık karşılaşılacağı konusunda uyarıda bulundu.