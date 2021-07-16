Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde serinlemek için denize giren Metin Koçer'in, bir süre sonra hareketsiz olduğu görüldü. Koçer, vatandaşların yardımı ile sahile çıkarıldı.

UZUN UĞRAŞLARA RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri gereken müdahaleyi yaptı. Uzun uğraşlara rağmen hayata tutunamayan Koçer'in cansız bedeni Ayvacık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Denize giren 2 gençten biri boğuldu, diğeri kayboldu Hatay'ın Dörtyol ilçesinde serinlemek için denize giren 2 gençten biri boğuldu, diğeri suda kayboldu.

9 yaşındaki çocuk boğulmaktan son anda kurtarıldı Muğla’nın Bodrum ilçesinde dengesini kaybederek önce beton zemine ardından yüzme havuzuna düşerek boğulma tehlikesi geçiren çocuk, hastaneye kaldırıldı.