Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dokuz günlük Kurban Bayramı tatilinin ikinci gününde Muğla’nın Fethiye ilçesinde nüfus yoğunluğu yaşanırken, ilçe nüfusunun bir milyonu geçtiği belirtildi.

Ölüdeniz’de inanılmaz bir yoğunluk olduğunu belirten Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Fethiye nüfusunun şu an itibari ile 4 kat artmış durumda olduğunu belirtti. "Bu artışı belediyemize bağlı temizlik işleri müdürlüğünün verilerine bakınca da çok net olarak anlıyoruz" diyen Karaca, "Normal günlerde ilçemiz genelinden 160 ton çöp çıkarken, bayram nedeni ile şuanda 468 ton çöp topluyoruz. Fethiye halkımız ve burada yaşayan insanların huzuru ve refahı için çalışmalarımıza devam ediyoruz ve edeceğiz de” diye konuştu.

TATİLCİLERE 'REZERVASYON' ÇAĞRISI

Fethiye’ye gelen tatilcilere çağrıda da bulunan Başkan Karaca, “Aylar süren pandemi sürecinin ardından ilçemizde tatilcilerimizi ağırlıyoruz. Onları burada görmekten dolayı da çok mutluyuz. Ama onlardan bir ricam var. Lütfen Fethiye’ye tatile gelmeden önce rezervasyonlarınızı yaptırın ve öyle gelin. Çünkü inanılmaz bir yığılma var. İlçemizdeki oteller, pansiyonlar ve villalar şu an dolmuş durumda. Hem kendi sağlıkları, hem de burada yaşayan vatandaşlarımızın sağlıkları için lütfen rezervasyonlarınızı yaptırın ve öyle gelin” ifadelerini kullandı.

ÖLÜDENİZ'E BİR GÜNDE 200 BİN TURİST

Fethiye Kaymakamı Eyüp Fırat, elde edilen verilere göre Kurban Bayramı sürecinde Fethiye’nin nüfusunun 1 milyonu geçtiğini ifade ederek, "Edindiğimiz rakamları duyunca ben de çok şaşırdım. Sadece bir günde Ölüdeniz Mahallemize 52 bin 460 araç girmiş. Bu araçlarda en kötü ihtimal dört kişi olduğunu düşünürsek, sadece bir günde Ölüdeniz’e 200 bin kişi girmiş. Bu rakam çok ciddi bir rakam. İlçemizin en büyük gelir kapılarının başında turizm yer alıyor. Dolayısıyla ne kadar çok turist bölgemize gelirse, bizde o kadar çok seviniyoruz. Elimizden geldiğince trafiği rahatlatabilmek, misafirlerimizi rahat ettirebilmek adına Kaymakamlığımız, Belediyemiz, askerimiz ve polisimizle el birliğiyle gayret içindeyiz” dedi.

Her yer doldu, araçlar otel odası oldu Alanya'da otel ve pansiyonların yüzde yüz dolması ile kalacak yer bulamayan tatilciler, geceyi arabalarında ve yerlerde, bazıları da kurdukları çadırlarda uyuyarak geçiriyor.