Deprem, saat 01.36 sıralarında Kuşadası'nda meydana geldi. Afad'dan edinilen bilgiye göre, merkez üssü Kuşadası Körfezi olan depremin derinliği 11.35 kilometre 3.8 şiddetinde kaydedildi. Uzun süren deprem kentte yaşayan vatandaşlarda panik oluşturdu.