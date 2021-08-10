Deprem, saat 01.36 sıralarında Kuşadası'nda meydana geldi. Afad'dan edinilen bilgiye göre, merkez üssü Kuşadası Körfezi olan depremin derinliği 11.35 kilometre 3.8 şiddetinde kaydedildi. Uzun süren deprem kentte yaşayan vatandaşlarda panik oluşturdu.
Kuşadası'nda 3,8 büyüklüğünde deprem | Son depremler
10.08.2021 - 02:20 | Son Güncelleme: 10.08.2021 - 02:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 3.8 şiddetinde deprem meydana geldi. Kentte uzun süre hissedilen deprem panik oluşturdu.
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799311 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/799311.aspx
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