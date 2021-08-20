Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yangın, Karasu ilçesi Yalı Mahallesi İstanbul Caddesi üzerinde bulunan bir binanın ikinci katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evde bulunan 3 yaşındaki çocuk, çakmakla oynarken eşyaları tutuşturdu. Evden dumanların çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye ekiplerine bildirdi. Panik halinde aile evi boşaltırken ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahalede ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Yangın sonucu evde hasar meydana gelirken polis ekipleri konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Kereste fabrikasında korkutan yangın, facianın eşiğinden dönüldü Karabük’ün Yenice ilçesinde kereste fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı. Korkutan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden kontrol altına alındı.

Otomobil aniden alev aldı! Yangın ormana sıçramadan söndürüldü Mersin’in Erdemli ilçesinde seyir halindeki bir otomobil yanmaya başladı. Otomobilden çıkan alevler, ormana sıçramadan arazöz ekipleri tarafından söndürüldü.