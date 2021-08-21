Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Manisa’da taksicilik yapan Selçuk İnce hayatını Şehzadeler ilçesindeki Bedesten Nikah Salonunda gerçekleştirilen merasimle Türkan Akkaş ile birleştirdi.

GELİN ARABASI OLARAK TAKSİSİNİ SÜSLEDİ

Gelin arabası olarak süslenen taksisiyle taksici arkadaşlarının taksileriyle yaptıkları konvoy eşliğinde nikah salonuna gelen çift Manisa sokaklarında da ilgi odağı oldu. Gelin Türkan Akkaş çok mutlu olduğunu dile getirirken damat Selçuk İnce ise taksici olduğu için mesleğiyle gurur duyduğunu ve bu yüzden gelin arabasını da kendi taksisi yaptığını söyledi.

TAKSİLERLE KONVOY YAPTILAR

Hayatının en mutlu gününde meslektaşlarının taksileriyle konvoy yapmasının da kendisini çok gururlandırdığını kaydeden Damat İnce tüm arkadaşlarına teşekkür etti. Genç çift Bedesten Nikah Salonunda kıyılan nikahlarıyla bir ömür boyu mutluluğa imza atarken nikah salonunda da renkli görüntüler yaşandı.

GELİN VE DAMADIN NEŞELİ HALLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Gelin ve damadın nikah defterini almak için birbirleriyle tatlı çekişmeleri salondaki davetlilerin de yüzlerini güldürdü. Nikaha, Manisa Özel Halk Otobüsleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Erdoğan Akatmacı, Akkaş ve İnce aileleri, taksici esnafı ile gelin ve damadın yakınları katıldı.

Taksiciler kadın sürücü adayına dehşeti yaşattı Esenyurt'ta bir kadın sürücü adayı yokuşta arabayı kaldıramayınca taksicilerin sözlü saldırısına maruz kaldı. Sürücü eğitmenin kapıları kilitlemesiyle sürücü adayı darp edilmekten son anda kurtulurken, taksiciler ise eğitim aracının kaputuna vurmaya başladı. Taksicilerin sürücü adayı kadına yaşattığı o korku dolu anlar ise çevrede bulunana bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

İBB ile taksiciler anlaştı ∂ Kurban Bayramı’nın ilk gününde İBB tarafından, İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi’ne bağlı 400 taksinin taksimetrelerinde yaşanan entegrasyon sıkıntısından dolayı çalışma ruhsatı askıya alınmıştı.

İBB ile taksici kavgası büyüyor İstanbul Büyükşehir Belediyesi, havalimanında çalıştığını iddia ettiği 400 taksiyi ‘fazla ücret yazıyor’ gerekçesiyle bağlama kararı aldı. Taksiciler ise bunun bir operasyon olduğunu belirtti.