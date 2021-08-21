Aydın'ın Söke ilçesinde bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde üç haftadır tedavi gören Elif Genç (26), yaşamını yitirdi.
Genç'in cenazesi Kandıra ilçesi Elmacık Mahallesindeki baba evine getirildi.
İkindi vakti, evlerinin önünde düzenlenen cenaze törenine Genç'in ailesi ve yakınları katıldı.
Genç'in cenazesi, namazın ardından Elmacık mezarlığına defnedildi.
BEBEĞİ YAŞAMA TUTUNDU
Öte yandan Musa ve Elif Genç çiftinin sezaryenle dünyaya gelen bebeklerinin Aydın'da bir hastanenin yenidoğan bakım ünitesinde kuvözde yaşama tutunduğu öğrenildi.
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