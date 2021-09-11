Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gece saatlerinde Gaziantep-Şanlıurfa otoyolunun Birecik ilçesi yakınlarında meydana geldi. Kayseri’de şekerpancarı tarlasında çalıştıktan sonra işlerini bitirip Şanlıurfa’ya dönen Burhan B.’nin kullandığı minibüs, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 9 tarım işçisi yaralandı.

SAĞLIK DURUMLARININ İYİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Yaralılar, olay yerine giden ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 2 ölü, 9 yaralı Manisa'nın Alaşehir ilçesinde tarım işçilerini taşıyan servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Tarım işçilerini taşıyan araç şarampole devrildi: 8 yaralı Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde tarım işçilerini taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu aynı aileden 8 kişi yaralandı.