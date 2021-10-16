Türkiye Gazetesi

Samsun’un Bafra ilçesine bağlı Kızılırmak Mahallesinde N. Ş., 2 gün önce rahatsızlanan kedisini evine 50 metre mesafede bulunan veteriner kliğine götürdü. Kedinin iç kanaması olduğunu söyleyen Veteriner Hekim Behice Kaya, kedinin iç kanamasının fazla olduğunu ameliyat sonucunda ölebilme ihtimali olacağını söyledi. Kedisini ameliyat ettiren N.Ş. ameliyattan 2 gün sonra kedisinin telef olduğunu gördü. Kedisinin ölümünü veteriner hatasından dolayı olduğu düşünen N.Ş. sabah saatlerinde klinikte çalışan Serpil Kılıç’a saldırarak darp etti.

“CANLI CANLI GÖTÜRDÜĞÜM HAYVANIMI ÖLDÜRDÜ”

Yoldan geçen bir vatandaşın müdahalesi sonucu genç kız kurtarılırken mahalle sakinleri de durumu polise bildirdi. Oturduğu apartmanın önüne gelen polis ekiplerine "Kendimi aşağı atarım" diyerek tehditler savuran N.Ş, “Ben hayvanımı gömeceğim. Canlı canlı götürdüm hayvanımı öldürdü. Parasını da verdim. Bilmiyorsan yapma bunu. Fakülteye göndermedi. Ben karakol görmemiş biri değilim. Cezaevi de gördüm. Polis de görmemiş, savcı da görmemiş değilim. Hayvanımı ameliyat ettirdim, benden imza dahi almadı. Parasını karttan çekip verdim. Siz gidin ben karakola kendim gelirim. Beni evden alamazsınız" diyerek polislerin evin önünden ayrılmasını istedi. Bir süre sonra yakalanarak emniyete götürülen N.Ş. ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

“SENİ ÖLDÜRECEĞİM DEDİ”

İş yerinde darp edildikten sonra emniyete giderek şikâyetçi olan Sepil Çalık, “Sabah saatlerinde dükkanı açtığımda 2 gün önce her türlü koşulu kabul eden ve ameliyat edilen kedisi 2 gün sonra ölmüş. Ben klinikte çalışıyordum. Yan komşu beni uyardı, 'gece saatlerinde tehditte bulunmuş' diye. Ben de bununla ilgili sorumlu veterinerimi telefonla ararken geldi telefonu elimden almaya çalıştı. Boğuştum onunla, telefonu vermek istemedim. Telefonu elimden alıp suratıma yumruk attı. Telefonu elimden alıp fırlatıp beni de arkadaki dolaba fırlatarak ‘Seni öldüreceğim‘ dedi. Tehditler ederek boğazıma yapıştı. O sırada dışarıdan geçen birisi beni kurtardı. Ben bağırıyorum bana yardımcı olum diye kimse bana yardım etmedi. Öldürseler beni belki o zaman yardım edeceklerdi. Adam beni bıçaklasaydı kimse bana yardım etmedi. Darp raporu aldım şikâyetçiyim” dedi.

Kedi öğrencilerin bıraktığı not sayesinde kurtuldu Tokat’ta bir otomobilin motor kısmına giren yavru kedi, öğrencilerin araca bıraktığı not sayesinde kurtuldu. Kurtarılan yavru kedi başka bir kaputa daha girerken yakalanıp hayvanseverlere teslim edildi.