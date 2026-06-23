Motokuryenin sepetindeki itiraf yazısı şaşkına çevirdi!
Eskişehir'de bir motokurye, sipariş sepetine astığı esprili notla hem trafikteki vatandaşlardan özür diledi hem de muhtemel tehlikelere karşı uyarıda bulundu.
- Yazıda, "Çok borcum var, aralardan geçtiğim için Sorry :)" ifadesi yer alıyordu.
- Bu yazı, internette popüler olan bir görselle birlikte kullanılmıştı.
- Kurye, siparişleri hızlı teslim etmek için araçların arasından makas atarak ilerlemek zorunda kaldığını belirtiyordu.
- Yazı, görenleri hem güldürdü hem de kuryelerin geçim sıkıntısına dikkat çekti.
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Vişnelik Mahallesi Vali Ali Fuat Güven Caddesi'nde park halinde bulunan bir kurye motosikleti, arkasındaki sipariş sepetine yapıştırılan yazı ile yoldan geçenleri şaşkına çevirdi.
Gün boyu siparişleri yetiştirmek için yaya ve araç trafiğinde yoğun bir mesai harcayan kurye, sürüş şeklinin riskli olduğunu kabul ederek ilginç bir yöntemle mesaj verdi.
"ARALARDAN GEÇTİĞİM İÇİN SORRY'"
Taşıma sepetinin arkasına internette popüler olan bir görselle birlikte "Çok borcum var, aralardan geçtiğim için Sorry :)" yazılı bir kağıt asan kurye, trafikte sebep olduğu tehlikenin farkında olduğunu esprili bir dille itiraf etti. Siparişleri hızlı teslim etmek adına araçların arasından makas atarak ilerlemek zorunda kaldığını belirten motokuryenin bu yazısı görenleri hem gülümsetti hem de kuryelerin yaşadığı geçim sıkıntısını gözler önüne serdi.