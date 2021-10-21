Türkiye Gazetesi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada, Kahramanmaraş Ağır Ceza İlamat Masası tarafından hakkında “Kasten adam öldürme, uyuşturucu, veya uyarıcı madde ticareti yapma, hükümlü veya tutuklunun kaçması” suçlarından 18 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K. (47) isimli şahıs, Dulkadiroğlu ilçesi Güneşevler Mahallesi’nde yakalandı.

Osmaniye'de FETÖ/PDY hükümlüsü 7 kişi yakalandı Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki operasyonda, haklarında (FETÖ/PDY) üye olmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 kişi yakalandı.

Hapishane içinde uyuşturucu taşıyan kedi yakalandı Rusya’da hapishane içerisinde uyuşturucu sevkiyatı için kullanılan kedi gardiyanlar tarafından yakalanırken kedinin tasması içerisinde 5,91 gram ağırlığında esrar olduğunun tespit edildi. Gardiyanlar tarafından odaya kapatılan kedi odadan kaçtı.