Afyonkarahisar-Antalya karayolununun 65. kilometresi Sandıklı ilçesi Kaplıca kavşağında meydana geldi. Betül A.’nın kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak yaklaşık 50 metre sürüklenip Hatice Kara Çelik’in kullandığı araca çaptı.
Kazada sürücü Betül A. ile yanında bulunan Melisa Dilruba T. yaralandı.
Yaralılar Sandıklı Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, polis kazaya ilişkin inceleme başlattı.
Şişli’de meydana gelen zincirleme kazada 7 araç birbirine girdi İstanbul Şişli’de 7 araç birbirine girdi. Meydana gelen zincirleme kazada ölen ve yaralanan olmadığı açıklanırken, araçların zarar gördüğü belirtildi. Kaza nedeniyle caddede kısa sürede yoğun trafik oluştu.
Kütahya'da feci kaza: 1 ölü Kütahya-Eskişehir yolunda meydana gelen feci kazada hafif ticari araç bisikletle çarpıştı. Kazada bisiklet sürücüsü hayatını kaybederken araçta bulunanlardan biri de yaralandı.