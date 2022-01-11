Türkiye Gazetesi

Bolu’da bulunan bir tavuk üretim çiftliğinde çalışan iki kişi arasında kavga çıktı. Söz konusu kavganın büyümesi üzerine bıçak çıkaran 24 yaşındaki genç, 61 yaşında olduğu öğrenilen iş arkadaşını defalarca bıçaklayarak öldürdü.

KALBİNDEN VE VÜCUDUNUN ÇEŞİTLİ YERLERİNDEN DEFALARCA BIÇAKLADI

Olay, dün gece saatlerinde Yenigeçitveren köyü mevkiinde bulunan bir tavuk üretim çiftliğinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Necati G. (26) ile 61 yaşındaki Ahmet Kuyucu arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga çıktı. İkili arasında yaşanan kavga sırasında Necati G. cebinden çıkardığı bıçakla mesai arkadaşı Kuyucu'ya saldırdı. Kalbine ve vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden bıçak darbeleriyle Kuyucu, kanlar içerisinde yere yığıldı. Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekiplerinin incelemesinde Ahmet Kuyucu’nun hayatını kaybettiği belirlendi. Kuyucu’yu öldüren Necati G. ise, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Necati G. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

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