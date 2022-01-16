Türkiye Gazetesi

Kastamonu’da 3 gündür etkili olan kar yağışı tüm kenti etkisi altına aldı.

Karla mücadele ekipleri, yolların ulaşıma kapanmaması için 24 saat boyunca çalışmalarını yürütüyor. Kar küreme çalışmalarını sürdüren Kastamonu Belediyesi kar küreme personeli ile çocuklar arasındaki diyalog ise yürekleri ısıttı.

Çocukların kaydıkları ve oyun oynadıkları alanla ilgili şikayet üzerine Kastamonu Belediyesi'ne ait kar kürüme aracı bölgeye sevk edildi.

ÇOCUKLARIN RİCASINI GERİ ÇEVİRMEDİ

Kızakla kaydıkları yolu temizlemek isteyen iş makinesi operatörünü durduran çocuklar, yolun temizlenmemesini istedi.

Bunun üzerine kepçe operatörü, çocukların bu talebine duyarsız kalmayarak, oyun oynadıkları alanı temizlemeden bölgeden ayrıldı.

Kaymaya devam eden çocuklar büyük sevinç yaşadı.

Yürekleri ısıtan görüntü: Karda yürüyemeyen öğrencisini sırtına alıp götürdü Hakkari'de yoğun kar yağışı sonrası kapanan yollarda okuldan eve gitmekte zorluk çeken küçük çocuk, okul müdürünün yardımına yetişmesi üzerine idarecisinin sırtında evinin yolunu tuttu.

Tuzla Belediyesi personelinden yürekleri ısıtan hareket Batı Karadeniz bölgesinde aşırı yağış sonucunda meydana gelen sel sonrasında bölgedeki çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Tuzla Belediyesi ekipleri, sokak hayvanlarını da unutmadı. Selin en çok etkilediği Bozkurt’ta, yeni doğum yapmış köpeğe ve yavrularına su ve yemek veren Tuzla Belediyesi personeli davranışıyla yürekleri ısıttı.

Yürek ısıtan hediye: Doğu'da görev yapan Mehmetçiğe elleriyle çorap ördü Ankara'nın Mamak ilçesinde yaşayan Güler Dalkılıç’ın kendi elleriyle ördüğü 76 adet çorap Ağrı İl Jandarma Komutanlığında görev yapan Mehmetçiğe ulaştı.