Türkiye Gazetesi

Kar ve tipi nedeniyle şehrin genelinde etkisini gösteren olumsuz hava şartları altında eğlenenler de vardı. Durumu eğlenceye çeviren birçok kişi kardan adam yaparak karın tadını çıkardı. Adıyaman’daki 4 gençte kardan kobra yılanı yaptı. Adıyaman’ın Turgut Reis Mahallesindeki Eski Zey Caddesi üzerinde yapılan kardan kobra yılanı büyük ilgi gördü.

YAPIMI 6 SAAT SÜRDÜ

Yaklaşık 6 saat süren çalışmanın sonucunda ortaya çıkan kardan kobra yılanını gören fotoğraf çekti. Yerden 2 metre yükseklikteki kardan kobra yılanın dişleri ve gözleri ise dikkat çekti. Kardan kobra yılanını yapanlardan Mustafa Serdar Çiftçi, Karakuş Tepesi yapmayı planladıklarını sonra da fikir değiştirdiklerini söyleyerek 6 saat süren çalışmanın sonunda bu eseri ortaya çıkardıklarını dile getirdi.

ADIYAMAN’DA FARKLI BİR GÖRÜNTÜ

Kardan yılan ile fotoğraf çektiren Kadir Can Taş ise, “Genel olarak kardan adam, kardan kadın yapıyorlar ama Adıyaman için farklı bir görüntü olmuş, güzel bir görüntü olmuş” dedi.

4 metre uzunluğunda dev kardan adam yaptılar Samsun'da komşular el ele vererek yaklaşık 5 saatte 4 metre boyunda dev bir kardan adam yaptı.