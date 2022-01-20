Türkiye Gazetesi

Bolu'da zorlu kış şartları bir cana mal oldu. Kar yağışının etkili olduğu Bolu-Mudurnu kara yolunda park halindeki tırın arka kısmında, yerde hareketsiz halde bir sürücü bulundu. Söz konusu sürücünün, park ettiği aracını olduğu yerden çıkarmaya çalıştığı esnada donduğu öğrenilirken, talihsiz adamın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği bildirildi.

Talihsiz sürücünün, aracını kardan çıkarmak için kar temizliği yaptığını belirledi

BAYGIN VAZİYETTE BULUNDU

Bolu-Mudurnu kara yolu Tepe karakolu mevkisinde yol kenarındaki 34 HP 3133 plakalı tırın dorsesinin arka kısmında bir kişinin yerde baygın vaziyette yattığı ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekibi, çalışır durumda bulunan tırın sürücüsü olduğu belirlenen Ufuk Temel'e kalp masajı yaptı. Ardından İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılan Temel, kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma yürüten jandarma ekipleri, Temel'in, geri manevra yaparak aracını kardan çıkarmak için kar temizliği yaptığını belirledi.

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