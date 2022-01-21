Türkiye Gazetesi

Adana’nın Ceyhan ilçesinde yaşayan Feyzi Can (36) ve Deniz Özdoğan (33) çiftinin 6 yaşındaki kızları Esila Mina, 3 ay önce ortaya çıkan beyin sapı tümörü nedeniyle yatağa bağımlı hale geldi. Acılı baba, 6 yaşındaki Esila Mina’nın iyileşmesi için çabalıyor.

PARKTA OYUN OYNARKEN FENALAŞTI

11 sene önce evlenen ve bu evlilikten Yunus (10) ve Esila Mina (6) isimli 2 evlatları dünyaya gelen çift, 5 sene önce anlaşamayarak boşandı, çocuklar da baba ile birlikte kaldı. Herhangi bir rahatsızlığı olmayan ve anaokuluna giden Esila Mina’nın 3 ay önce parkta oyun oynarken göz ve çenesi sola doğru yamulup ağzından da köpük geldi. Baba Feyzi Can hemen kızını önce Ceyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından küçük çocuk Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Acılı baba, kızı için yardım bekliyor.



BEYİN SAPI TÜMÖRÜ TESPİT EDİLDİ

Hastanede yapılan tetkikler sonucu Esila Mina’ya beyin sapı tümörü (diffüz pons gliomu) teşhisi konuldu. Cerrahi müdahale yapılamayan Esila Mina’nın kemoterapi ve radyoterapi yöntemiyle tedavisi sürerken yatağa bağımlı hale de geldi.

Baba Feyzi Can, kızını birçok hastaneye de götürdü ancak doktorlardan tümörün riskli bir bölgede olması nedeniyle tedavinin İstanbul veya Ankara’da özel merkezlerde ya da yurt dışında yapılabileceğini öğrendi.

"KIZIMIN ÖLMESİNİ İSTEMİYORUM"

Kızının az bir ömrünün kaldığını söyleyen baba Feyzi Can, “Bundan 3 ay önce biranda kızımın çenesi sola doğru yamuldu ve ağzından köpük geldi. Hastaneye kaldırdık ve beyninde tümör olduğu ortaya çıktı. Yerinin de çok riskli olduğunu söylediler. Şuan kızım konuşma yetisini kaybetti. Sol bacak ve sol kolunda güç kayıpları oldu” diye konuştu.

Anne babalar dikkat: Birçok önemli hastalığın belirtisi tırnaklarda gizli “Çocukların tırnaklarında oluşan çizgiler, tırnak çevresindeki siğiller ve sık kırılmalar birçok hastalığın habercisi olabilir” diyen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nden Uz. Dr. Hatice Bulut, çocuklarda sık görülen tırnak problemleri ve işaret ettiği hastalıklara karşı uyardı.