Türkiye Gazetesi

Konya'da yaşayan 3 çocuk annesi Kerziban Keskin, geçen yıl ekim ayında Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan H.D. isimli bir arkadaşının yanına gitmiş, ardından kendisinden bir daha haber alınamamıştı. Konya'da yaşayan çocukları, anneleri hakkında kayıp başvurusunda bulunmuş, bir televizyon programında arayışlarına devam etmişlerdi. Her yerde aranan Kerziban Keskin'den acı haber dün geldi. 83 gündür kayıp emlak zengini Keskin'in cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.

TELEVİZYON PROGRAMINDA İTİRAF ETTİ

Keziban Keskin'in arandığı televizyon programına bağlanan R.B., canlı yayında gözyaşları içerisinde cinayet itirafında bulundu. Şahıs, Keskin’in H.D. tarafından boğularak öldürüldüğünü, ardından da cesedin 2 gün evde bekletildiğini anlattı. Şahıs, Kerziban Keskin’in cesedini ortadan kaldırmak için plan yaptıklarını ve cesedi benzinle evin banyosunda yaktıklarını söyledi. R.B, “H.D. bu vahşi eylemde başarılı olmayınca cesedi parçalara ayırdı" diye konuştu.

Şahsın açıklamalarının ardından Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul ve Antalya’da eş zamanlı operasyonlar düzenledi. İstanbul’da R.B. ve eşi İ.B., Antalya’da ise H.D. ve Ramazan Ç. gözaltına alındı.

ARAMA BÖLGESİNDEN KEMİK PARÇALARI ÇIKIYOR

Polis ekipleri, gözaltına alınan şahıslardan önce H.D.'yi getirdiği olay yerine bugün de gözaltındaki bir diğer isim olan Ramazan Ç.'yi getirdi. Ramazan Ç. de ekiplere H.D.’nin gösterdiği alanı işaret etti. 2 kepçe ve kadavra köpeklerinin eşlik ettiği arama bölgesinden kemik parçaları çıkmaya devam ediyor.

"KARDEŞİMİN MEZARI OLSUN İSTİYORUM"

Vahşice katledilen Kerziban Keskin’in kardeşi Yusuf Karabulut da olay yerine geldi. Kardeşinin bir mezarı olmasını istediğini belirten Karabulut, "Nasıl bir namussuzsa Rüstem’le birlikte katlettiler kardeşimi. Sözün bittiği yerdeyiz. Kardeşimin kemiklerinin bulunmasını istiyorum. Kardeşime ait mutlaka bir şeylerin bulunmasını istiyorum. Mezarı olsun istiyorum" dedi.

"2,5 aydır kardeşimize ulaşamıyorduk" diyen Karabulut, "Bu kadına vekalet verildiğini bildiğim halde ben bu kadını aramaya devam ettim. Bana yalan söyledi. 'Kardeşin birisiyle evlendi gitti, gelecek. Ben size haber vereceğim, sizi konuşturacağım' dedi. Hepsi yalanmış. Ben en son vekaleti H.D.'ye verdiğini öğrendiğim halde H.D.'ye sordum, 'Kardeşim birisine vekalet vermiş ben bulamıyorum' diye. 'Ben öyle bir şeyi asla duymadım' dedi. Evini 1,5 ay önce tespit ettim zaten. Maalesef kardeşimi göremedim, ulaşamadım. Savcılığa suç duyurusunda bulundum. Başına bir şey geldiğini anladım çünkü kardeşim bizleri aramadan durmaz. Tamamen bir komploya kurban gitti" şeklinde konuştu.

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