Dünyanın hemen her yerinde çılgınca kutlanan 14 Şubat Sevgililer Günü’nün tarihi milattan sonra üçüncü yüzyıla dayanıyor. Mutluluk ve kavuşmayı ifade eden bu tarih geçen zamanla birlikte âdeta bir tüketim çılgınlığına dönüştü. Her yıl bu tarihte restoranlar, kafeler tıklım tıklım oluyor. Sevgililer Günü hediye vermekle o kadar bağdaştırıldı ki eğer olur da bu günü atlarsanız vay hâlinize. Maddi değeri yüksek hediyeler havada uçuşuyor. Hâl böyle olunca satıcılar da her yıl bu zamanları fırsata çeviriyor. Örneğin eşler veya sevgililer genellikle aşkı simgelediği için kırmızı gülü seçiyor. Ancak taleplerin artmasıyla gül fiyatlarına yüzde 50 bir artış yansıtılıyor. Normal bir günde 10 TL’ye satın alabileceğiniz bir kırmızı gülü 14 Şubat sebebiyle 30 TL’ye varan fiyatlarla alabilirsiniz. Aranjman fiyatları ise cep yakıyor.

KİŞİSELE RAĞBET VAR

Yapılan bir araştırmaya göre Sevgililer Günü’nde sevgili veya eşe alınan hediyelerin rakamsal değeri ortalama 1.000 TL’yi geçiyor. 2021 Yılı Sevgililer Günü satış raporlarına göre sevgiliye özel harf, sembol ve tarih olan takı satan siteler en yüksek satış adedi ve ciroyu yaptı. Özelleştirilen hediyeler de sıralamada başı çekiyor. Yakası kişiye özel işlenmiş gömlekler, el yapımı özel çikolatalar ve aşkı simgeleyen pırlantalar bunlardan bazıları…

EN ÖZELİ SİZİN OLSUN

Hediye almak da vermek de güzel. Ancak popüler kültürün bir dayatması şeklinde değil, içten gelinerek alınanı makbuldür. Kadınlara pırlanta kolyeler, yüzükler, marka çantalar; erkeklere pahalı saatler, gömlekler almak yerine gelin hediye rotanızı bu yıl unutulmaz bir yöne çevirin. Suriye’nin kuzeybatısındaki İdlib’de işgalcilerin uzun yıllar yaşattığı yıkım sonrası derin ekonomik kriz ve çatışmalar sebebiyle şuan çoğu çocuk yüz binlerce sivil sıfır derecenin altındaki soğuklarda hayatta kalma mücadelesi veriyor. Anneler çocukları gece karların arasındaki çadırlarda donarak ölmesinler diye gecenin ayazında yürütüyor. Başka hanelerde ise aileler SMA teşhisi koyulan evlatlarını yaşatmanın derdiyle kendilerine ulaşacak bir yardım elini bekliyor. Kalıtsal, ilerleyici ve ilaç tedavisi uygulanmadığı takdirde ölümle sonuçlanabilen kas hastalığı maalesef ülkemizde oldukça yaygın. Tedavisi için yüksek rakamlar gerekse de damlaya damlaya göl olacağını unutmamak gerek. Bir gün sonra solacağını bile bile çiçeklere iki katı paralar vermeyin, sırf hediye almak için almayın. Yapacağınız bağışlarla içi dolu, unutulmaz, en özel hediye bir çocuğun gülüşüyle sizinki olsun.

