Türkiye Gazetesi

Seydişehir'de yolun karşısına geçmek isteyen adam araba çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza, akşam saatlerinde Seydişehir-Antalya Karayolunun 7. kilometresinde meydana geldi. E.Y. idaresindeki 07 BTU 53 plakalı Hyundai marka otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan, inşaat bekçiliği yaptığı öğrenilen Mehmet Demirayak’a (52) çarptı.



Kazada, Mehmet Demirayak vücudu parçalanarak feci şekilde can verirken, otomobil sürücüsü ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler talihsiz adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobil sürücüsü de itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden adamın cenazesi yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Seydişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Yolun karşısına geçmek isterken öldü Kırıkkale'de 68 yaşında olduğu öğrenilen yaşlı adam, karşıda karşıya geçmek istediği esnada bir otomobilin çarpması üzerine hayatını kaybetti.



Yolun karşısına geçmek istiyordu, 6 yaşındaki çocuk yaralandı Sakarya’nın Akyazı ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken bir otomobilin çarptığı 6 yaşındaki çocuk yaralandı.