Türkiye Gazetesi

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolu üzerinde bin 825 metre rakımlı Alacabel mevkiinde kar yağışı başladı. Kar kalınlığı 15-20 santimetreye kadar ulaşırken karayolu saat 23.00 itibarıyla tırların geçişine kapatıldı. Akseki’nin Yarpuz mahallesinden itibaren saat 20.00 sıralarında başlayan kar yağış sebebiyle Karayolları Alacabel ekipleri de harekete geçti. Bin 825 metre rakımlı Alacabel’de tipinin etkili olduğu yer yer görüş mesafesinin ise sıfıra kadar düştüğü bildirildi.

Bölgede kar kalınlığının yer yer 15-20 santimetreye ulaşırken, kar ve tipi sebebiyle saat 23.00 itibarıyla karayolu tırların geçişine kapatıldı. Tırlar dinlenme tesislerine yönlendirilirken Karayolları Alacabel ekibi çok sayıda iş makinesi ile kar kürüme ve tuzlama çalışması yaparak yolun diğer araçlar için trafiğe açık tutulmasını sağlıyor. Akseki Bölge Trafik ve Karayolları ekipleri yolu kullanacak olan sürücülerin zincirlerini yanlarında bulundurmalarını istedi.



Kardan araba modası! Bu kez de 200 bin lira fiyat biçildi Elazığlı bir vatandaş, yoğun kar yağışının ardından 5 saatlik bir çalışma sonucu yaptığı kardan yaptığı arabasına 200 bin lira değer biçti. Geçtiğimiz günlerde de galericilik yapan bir kişi arkadaşlarıyla yaptığı kardan otomobili 65 bin liraya satışa çıkarmıştı.

Kardan yolları kapanan köylülerin 112'yle 'hasta' oyunu! Rize'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrası, bazı köy yolları ulaşıma kapanırken köylülerse yollarının daha hızlı açılması için akılalmaz yöntemlere başvuruyor. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunan köylüler, 'acil hastam' var diyerek yolu açtırırken binbir zorlukla bölgeye gelen ekipler ihbarların asılsız olduğunu öğreniyor.