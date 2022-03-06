Türkiye Gazetesi

Trabzon'un Arsin ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde bir firmaya ait olan ve hasar gören fabrikanın çatısını tamir etmeye çalışan 34 yaşındaki Mesut Göl, plastik çatı kaplamasının kırılması sonucu yaklaşık 15 metre yükseklikten beton zemine düştü.

EVLİ VE 2 ÇOCUK BABASIYDI

Fabrikadaki işçilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Göl’ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Evli ve 2 çocuk babası olan Mesut Göl’ün cansız bedeni Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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