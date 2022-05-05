Türkiye Gazetesi

Gaziantep'te hurdacılık yapan 23 yaşındaki Seyfettin Çabuk, evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Kentte sabah saatlerinde silahlı saldırı sonucu öldürülen hurdacı Emirhan Nur'un ardından yine hurdacı olan Seyfettin Çabuk'un öldürülmesi dikkat çekti.

Sabah saatlerinde başka bir hurdacı da silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLMÜŞ

Olay, akşam saatlerine doğru Şehitkamil ilçesi Eyüp Sultan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, hurdacılık yaptığı öğrenilen ve evde yalnız kalan 23 yaşındaki Seyfettin Çabuk'tan uzun süre haber alamayan yakınları durumdan şüphelenerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine 23 yaşındaki gencin bulunduğu eve sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kapıyı kırarak içeri giren polis ve sağlık ekipleri, Seyfettin Çabuk'u yerde hareketsiz şekilde yatarken buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede yakınları tarafından haber alınamayan gencin bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi.

İki hurdacı cinayeti arasındaki bağ araştırılıyor.

BİR GÜNDE İKİ HURDACI CİNAYETİ

Yaşanan olay sonrası Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekipleri ise evde inceleme yaparak delil topladı. Öldürülen gencin cansız bedeni ise Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kentte, sabah saatlerinde silahlı saldırı sonucu öldürülen hurdacı Emirhan Nur'un ardından yine hurdacı olan Seyfettin Çabuk'un öldürülmesi ve bir günde iki hurdacı cinayetinin yaşanması ise dikkat çekti.

Her iki olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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