Türkiye Gazetesi

İstanbul’da bir enerji firmasında satın alma ve lojistik yöneticisi olarak çalışan Hüseyin Yüce beraberindeki arkadaşlarıyla Beşiktaş’ta konakladıkları lüks otelde yaptığı kahvaltı sonrası rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılan Yüce’nin hayatı adeta altüst oldu. Sabah’ta yer alan habere göre Hüseyin Yüce, geçen yıl 31 Ağustos'ta şirkette çalışan 17 personelle birlikte Beşiktaş'taki lüks bir otelde konaklamaya başladı.

KAHVALTIDAN SAATLER SONRA FENALAŞTI

Sabah saatlerinde otel restoranında kahvaltı eden çalışanlarda, kahvaltıdan birkaç saat sonra mide bulantısı, kusma gibi şikâyetler baş gösterdi. Yüce'nin de aralarında bulunduğu çalışanlar, özel bir hastanenin acil servisine gitti. Yapılan incelemede çalışanların gıda zehirlenmesi yaşadığı tespit edildi.

ZEHİRLENDİĞİ TESPİT EDİLDİ

Kronik böbrek yetmezliği hastası olan Hüseyin Yüce, zehirlenme sonrası yüksek ateş ve kan değerlerinde meydana gelen anormallikler nedeniyle hastanede tedavi altına alındı. Yüce'nin böbreklerindeki maluliyet oranındaki hızlı artış nedeniyle böbrek nakli olmasına karar verildi. Yaklaşık 6 ay böbrek nakli bekleyen Yüce, 7 Ocak 2022'de uygun vericinin bulunmasıyla nakil oldu.

BÖBREK NAKLİ OLMAK ZORUNDA KALDI

Tedavi süreci sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunan Yüce, otelin bozulmuş gıda servis etmesi nedeniyle zehirlendiğini ve var olan hastalığı nedeniyle böbrek nakli olmak zorunda kaldığını ileri sürerek otel yetkililerden şikâyetçi oldu. Şikâyet üzerine soruşturma başlatıldı.

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